Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення РФ і Білорусі від змагань

У середу, 22 березня, відсторонення збірних Росії та Білорусі з хокею з шайбою на сезон-2023/24 було продовжено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ .

"Сьогодні на своєму черговому засіданні Рада розглянула поточні ризики безпеки, пов'язані з повторним включенням національних та клубних збірних Росії та Білорусі до змагань ІІХФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підставі детальної оцінки ризиків, проведеної відомою компанією, Рада визначила, що повторне включення збірних Росії та Білорусі до змагань ІІХФ поки що небезпечне.

"Таким чином, ІІХФ перенесе чемпіонат світу 2023/2024 без збірних Росії та Білорусі", - додали у федерації.