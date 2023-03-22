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Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення РФ і Білорусі від змагань

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Середа 22 березня 2023 17:30
Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення РФ і Білорусі від змагань Фото: Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії і Білорусі (twitter.com/hockey_blr)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 22 березня, відсторонення збірних Росії та Білорусі з хокею з шайбою на сезон-2023/24 було продовжено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІІХФ.

"Сьогодні на своєму черговому засіданні Рада розглянула поточні ризики безпеки, пов'язані з повторним включенням національних та клубних збірних Росії та Білорусі до змагань ІІХФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на підставі детальної оцінки ризиків, проведеної відомою компанією, Рада визначила, що повторне включення збірних Росії та Білорусі до змагань ІІХФ поки що небезпечне.

"Таким чином, ІІХФ перенесе чемпіонат світу 2023/2024 без збірних Росії та Білорусі", - додали у федерації.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі у матчах ще 28 лютого 2022 року.

У липні білоруські та російські клуби й збірні залишили за бортом міжнародних змагань на невизначений термін за рішенням Міжнародної федерації хокею з шайбою.

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