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У лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні

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Херсон, Середа 22 березня 2023 14:12
У лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні Фото: житель Херсонської області підірвався на міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Житель Херсонської області підірвався на ворожій міні. Чоловік втратив частину ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Інцидент стався поблизу Великої Олександрівки. Відомо, що 48-річний чоловік натрапив на російську міну у лісосмузі.

Внаслідок вибуху снаряда чоловік втратив частину ноги. Наразі постраждалого госпіталізували.

Жителів Херсонської області закликають бути надзвичайно обережними, оскільки велика кількість території залишилися необстеженими саперами.

"Навіть якщо є велика необхідність побувати у лісі, в полі, на дачі, біля річки чи на інших потенційно небезпечних ділянках - не робіть цього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитячого майданчика.

Також 20 березня стало відомо, що у Херсонській області чоловік загинув внаслідок детонації російської міни.

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