У лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Інцидент стався поблизу Великої Олександрівки. Відомо, що 48-річний чоловік натрапив на російську міну у лісосмузі.

Внаслідок вибуху снаряда чоловік втратив частину ноги. Наразі постраждалого госпіталізували.

Жителів Херсонської області закликають бути надзвичайно обережними, оскільки велика кількість території залишилися необстеженими саперами.

"Навіть якщо є велика необхідність побувати у лісі, в полі, на дачі, біля річки чи на інших потенційно небезпечних ділянках - не робіть цього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитячого майданчика.

Також 20 березня стало відомо, що у Херсонській області чоловік загинув внаслідок детонації російської міни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.