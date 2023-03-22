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Рятувальна операція після російського удару по Запоріжжю завершена

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Запоріжжя, Середа 22 березня 2023 20:51
Рятувальна операція після російського удару по Запоріжжю завершена Фото: рятувальна операція в Запоріжжі завершена (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня, рятувальники визволили 6 людей з-під завалі після російського удару в Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка.

Клименко повідомив, що рятувальна операція в Запоріжжі завершена.

"Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу в 2 багатоповерхівках", - повідомив міністр.

Фото: рятувальна операція в Запоріжжі завершена (facebook.com/iklymenko.fb)

Крім того, в результаті російського удару постраждали 34 особи, 29 госпіталізовані, з них 3 дітей. Одна людина померла в лікарні.

"Рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Допомагали нам багато волонтерів - дякую усім.Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення", - додав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни обстріляли Запоріжжя та острів Хортиця.

Своєю чергою на обстріл міста відреагував президент України Володимир Зеленський. Він також опублікував відео прямого влучання російської ракети у будинок в Запоріжжі.

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