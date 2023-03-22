Росіяни на Донбасі хочуть створити 200 пропагандистських осередків
На окупованій частині Луганської та Донецької областей планується створення 200 пропагандистських осередків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Луганської ОВА.
"Цьогоріч у закладах освіти так званих "ЛНР" та "ДНР" планують створити 200 пропагандистських осередків, які є аналогом комсомольського руху", - йдеться у заяві.
Зазначається, що на це до бюджету РФ закладено 18,5 млрд рублів.
"Вступ до організації буде примусово-добровільним, а членство, за обіцянками пропагандистів, "має полегшити" навчання дитині", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України медичні заклади мають дефіцит ліків для цивільних.
Російські окупанти продовжують мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Призовникам обіцяють передати примусово відчужене житло українців, які виїхали з окупованої території.
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