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Росіяни на Донбасі хочуть створити 200 пропагандистських осередків

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Середа 22 березня 2023 17:02
Росіяни на Донбасі хочуть створити 200 пропагандистських осередків Фото: Росіяни на Донбасі хочуть створити 200 пропагандистських осередків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій частині Луганської та Донецької областей планується створення 200 пропагандистських осередків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Луганської ОВА.

"Цьогоріч у закладах освіти так званих "ЛНР" та "ДНР" планують створити 200 пропагандистських осередків, які є аналогом комсомольського руху", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на це до бюджету РФ закладено 18,5 млрд рублів.

"Вступ до організації буде примусово-добровільним, а членство, за обіцянками пропагандистів, "має полегшити" навчання дитині", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України медичні заклади мають дефіцит ліків для цивільних.

Російські окупанти продовжують мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Призовникам обіцяють передати примусово відчужене житло українців, які виїхали з окупованої території.

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