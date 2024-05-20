Удари по Росії та падіння вертольоту з президентом Ірану: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

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Гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку

В неділю вертоліт із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном розбився в горах через непогоду.

Державне телебачення припинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана - прямі трансляції команд рятувальників, які пішки обшукують гірську місцевість у густому тумані.

Рятувальні роботи ускладнював сильний туман.

Детальніше про авіакатастрофу та пошуки президента можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Удари по Росії

Протягом вихідних українські військові здійснили кілька атак на Російську Федерацію. Зокрема ми повідомляли, що українські захисники знищили ще один російський корабель. Цього разу ним виявився тральник "Ковровец".

До того ж, військові атакували військовий аеродром та нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області. Це сталося в ніч на 19 травня.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 26 російських кораблів.

ГУР зробило заяву про врегулювання Telegram

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Telegram-пабліки інколи безвідповідально поширюють інформацію.

"Проблема справді існує з різного роду анонімними майданчиками, які безвідповідально поширюють інформацію. Іноді просто безвідповідально, іноді умисно шкодять, і це частина російської пропаганди та російських спецслужб", - сказав він.

В Україні знову вимикатимуть світло за графіками

В Україні сьогодні, 20 травня, знову вимикатимуть світло за графіками.

Обмеження будуть стосуватися і побутових споживачів, і промисловості, заявило "Укренерго".

Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу

Українець Олександр Усик за рішенням суддів здолав британського боксера Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Детальніше по хід поєдинку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Потепління змінило ситуацію в енергетиці

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні.

"І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - додав він