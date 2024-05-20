Удари по Росії та падіння вертольоту з президентом Ірану: новини за вихідні

Вертоліт із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі розбився в горах через непогоду, а Україна тим часом завдала кількох ударів по Російській Федерації.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
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Новини за 18 квітня:
Росія атакувала дронами два об'єкти енергетики;
ЗСУ намагаються відтіснити росіян у напрямку Глибокого за 40 км від Харкова;
Окупанти штурмують Часів Яр колонами танків і БМП;
Прикордонники у Вовчанську дали бій ДРГ, яка вдавала бійців суміжного підрозділу.
Новини за 19 квітня:
Сили ППО вночі знищили майже чотири десятки "Шахедів";
Партизани фіксують проблеми з логістикою у РФ після удару по летовищу в Джанкої;
В Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку;
У Харківській області оголосили жалобу через російські обстріли.
В неділю вертоліт із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном розбився в горах через непогоду.
Державне телебачення припинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана - прямі трансляції команд рятувальників, які пішки обшукують гірську місцевість у густому тумані.
Рятувальні роботи ускладнював сильний туман.
Детальніше про авіакатастрофу та пошуки президента можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Протягом вихідних українські військові здійснили кілька атак на Російську Федерацію. Зокрема ми повідомляли, що українські захисники знищили ще один російський корабель. Цього разу ним виявився тральник "Ковровец".
До того ж, військові атакували військовий аеродром та нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області. Це сталося в ніч на 19 травня.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 26 російських кораблів.
Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Telegram-пабліки інколи безвідповідально поширюють інформацію.
"Проблема справді існує з різного роду анонімними майданчиками, які безвідповідально поширюють інформацію. Іноді просто безвідповідально, іноді умисно шкодять, і це частина російської пропаганди та російських спецслужб", - сказав він.
В Україні сьогодні, 20 травня, знову вимикатимуть світло за графіками.
Обмеження будуть стосуватися і побутових споживачів, і промисловості, заявило "Укренерго".
Українець Олександр Усик за рішенням суддів здолав британського боксера Тайсона Ф'юрі та здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Детальніше по хід поєдинку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні.
"І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - додав він
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