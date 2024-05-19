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Партизани фіксують проблеми з логістикою у РФ після удару по летовищу в Джанкої (фото)

Крим, Неділя 19 травня 2024 10:00
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Партизани фіксують проблеми з логістикою у РФ після удару по летовищу в Джанкої (фото) Фото: "Атеш" фіксує проблеми з логістикою у РФ після удару по аеродрому в Джанкої (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти досі не вивезли металобрухт після удару по летовищу в Джанкої в ніч з 16 на 17 квітня. Ймовірно, у РФ спостерігаються серйозні проблеми з логістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агент "АТЕШ" встановив, що ВС Росії так і не приступили до вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, залишки обладнання залишаються на території аеродрому. Це, на думку партизанів, може свідчити про можливі проблеми з логістикою та управлінням ресурсами супротивника.

Атака на аеродром у Джанкої

17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої (Крим) пролунали вибухи. Повідомлялося, що фіксувалися "прильоти" в районі місцевого аеродрому та пожежу.

Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що удар по летовищу в Джанкої - результат успішних дій ЗСУ.

Тоді партизани "Атеш" заявили, що ударом, як мінімум, уражені С-400 і район пункту управління РФ на аеродромі в Джанкої.

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