Партизани фіксують проблеми з логістикою у РФ після удару по летовищу в Джанкої (фото)
Російські окупанти досі не вивезли металобрухт після удару по летовищу в Джанкої в ніч з 16 на 17 квітня. Ймовірно, у РФ спостерігаються серйозні проблеми з логістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".
"Агент "АТЕШ" встановив, що ВС Росії так і не приступили до вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, залишки обладнання залишаються на території аеродрому. Це, на думку партизанів, може свідчити про можливі проблеми з логістикою та управлінням ресурсами супротивника.
Атака на аеродром у Джанкої
17 квітня в тимчасово окупованому Джанкої (Крим) пролунали вибухи. Повідомлялося, що фіксувалися "прильоти" в районі місцевого аеродрому та пожежу.
Пізніше джерела РБК-Україна підтвердили, що удар по летовищу в Джанкої - результат успішних дій ЗСУ.
Тоді партизани "Атеш" заявили, що ударом, як мінімум, уражені С-400 і район пункту управління РФ на аеродромі в Джанкої.
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