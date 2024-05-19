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Сили ППО вночі знищили майже чотири десятки "Шахедів"

Україна, Неділя 19 травня 2024 08:46
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Сили ППО вночі знищили майже чотири десятки "Шахедів" Фото: сили ППО вночі знищили 37 дронів-камікадзе (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 19 травня випустила по Україні 37 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Пуски безпілотників були з районів Приморсько-Ахтарська та Курська. До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Українські захисники знищили 37 ударних дронів, які випустила Росія.

ППО працювала у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Обстріли України

Ще з вечора 18 травня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски дронів-камікадзе. Повітряну тривогу оголошували у більшості областей. Проте про влучання чи інші наслідки атаки інформації немає.

Варто додати, що Росія останніми місяцями знову відновила атаки. Окупанти обстрілюють енергетику, руйнують ТЕС та інші енергетичні об'єкти. Останніми днями в Україні почали вимикати світло для населення.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому в Україні фіксується дефіцит електроенергії та що будезі світлом влітку.

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