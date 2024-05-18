Прикордонники у Вовчанську дали бій ДРГ, яка вдавала бійців суміжного підрозділу (відео)

У Вовчанську в Харківській області, за який точаться бої, українські прикордонники дали бій ворожій розвідувально-диверсійній групі. Окупанти вдавали з себе бійців суміжного підрозділу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"У бою прикордонники "Фрозен" та "Воділа" отримали акубаротравми, "Воділу" також посікло осколками. Захисникам надали першу допомогу, й вони вирішили залишитися на позиції. Згодом обох евакуювали до медичного закладу, де вони завершують лікування і готуються знову до бою", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Як розповіли в прикордонній службі, хоча росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу, їх викрили та зупинили, після чого ворог почав брати прикордонників в оточення. Проте українським бійцям вдалося вийти та переміститися на запасну позицію.

Наступ РФ в Харківській області та ситуація у Вовчанську

У травні російська армія розпочала наступальні дії на кількох ділянках кордону у Харківській області. Зокрема, окупантам вдалося підійти до міста Вовчанськ та увійти на його околиці. Наразі за місто точаться бої, а українські сили зачищають околиці Вовчанська від російських солдатів.

Водночас окупанти вчиняють у Вовчанську злочини щодо цивільного населення. Днями поліція повідомляла про випадок вбивства росіянами чоловіка, який намагався евакуюватися з міста. А вчора прокуратура почала розслідування ймовірного розстрілу людини з інвалідністю.

Як заявляв голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, українські війська зупинили активне просування російських військ у Харківській області, але ситуація все ще не стабільна.

Детальніше про ситуацію у Харківській області та на Сході - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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