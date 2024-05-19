Потепління змінило ситуацію в енергетиці. "Укренерго" пояснило, чи вплине це на відключення
Потепління вплинуло на ситуацію в енергосистемі в Україні. Зокрема, це може відбитися на частоті відключення світла.
Про це сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - зазначив Кудрицький.
Однак повністю уникнути відключень світла в Україні поки не вдасться, зауважив голова "Укренерго". За його словами, енергетики будуть вимушені обмежувати постачання електрики упродовж місяців - і влітку, і восени та взимку.
Відключення світла, як пояснив Кудрицький, будуть до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації.
Відключення світла в Україні
В Україні після серії російських ударів по об'єктах енергетики навесні знову почали вимикати світло. Обмежувати електропостачання почали цього тижня через різке похолодання, що спровокувало зростання споживання та дефіцит в енергомережі.
Як заявляли в "Укренерго", Україна вже досягла максимуму в імпорті електроенергії з-за кордону, тому змушена вводити обмеження для побутових та промислових споживачів.
Цими вихідними побутовим споживачам не вимикали світло, але обмеження повернуться в понеділок, 20 травня. У який часовий проміжок можуть вимикати світло завтра - читайте в публікації РБК-Україна.
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