Потепління змінило ситуацію в енергетиці. "Укренерго" пояснило, чи вплине це на відключення

Потепління вплинуло на ситуацію в енергосистемі в Україні. Зокрема, це може відбитися на частоті відключення світла.

Про це сказав голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня", - зазначив Кудрицький.

Однак повністю уникнути відключень світла в Україні поки не вдасться, зауважив голова "Укренерго". За його словами, енергетики будуть вимушені обмежувати постачання електрики упродовж місяців - і влітку, і восени та взимку.

Відключення світла, як пояснив Кудрицький, будуть до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації.