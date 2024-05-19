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Життя президента Ірану може бути під загрозою після аварії вертольоту, - Reuters

Україна, Неділя 19 травня 2024 18:44
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Життя президента Ірану може бути під загрозою після аварії вертольоту, - Reuters Фото: президент Ірану Ібрагім Раїс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вертоліт із президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном розбився в горах через непогоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонімний іранський чиновник повідомив виданню, що повертаючись із візиту до кордону з Азербайджаном, гелікоптер з президентом Ірану та його міністром закордонних справ розбився, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані.

Чиновник сказав, що життя Раїсі та Амірабдоллахіана наразі знаходиться "під загрозою після аварії гелікоптера".

"Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Державне телебачення припинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі по всій країні, а в кутку екрана - прямі трансляції команд рятувальників, які пішки обшукують гірську місцевість у густому тумані. Рятувальні роботи ускладнює сильний туман.

Нагадаємо, сьогодні гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку.

Спочатку іранські ЗМІ повідомили, що один з присутніх на борту вийшов на зв'язок та повідомив, що з президентом все добре і він продовжив свій рух автобусним транспортом в складі кортежу. Проте за деякий час дане повідомлення було видалено зі сторінки ЗМІ.

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