Удары по России и падение вертолета с президентом Ирана: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

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Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

В воскресенье вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и его министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдуллахианом разбился в горах из-за непогоды.

Государственное телевидение прекратило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы о Раисе по всей стране, а в углу экрана - прямые трансляции команд спасателей, пешком обыскивающих горную местность в густом тумане.

Спасательные работы усугублял сильный туман.

Детальнее об авиакатастрофе и поисках президента можно узнать в материале РБК-Украина.

Удары по России

В течение выходных украинские военные совершили несколько атак на Российскую Федерацию. В частности, мы сообщали, что украинские защитники уничтожили еще один российский корабль. В этот раз им оказался тральник "Ковровец".

К тому же военные атаковали военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Ленинградской области. Это произошло в ночь на 19 мая.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 26 российских кораблей.

ГУР сделало заявление об урегулировании Telegram

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Telegram-паблики иногда безответственно распространяют информацию.

"Проблема действительно существует с разного рода анонимными площадками, которые безответственно распространяют информацию. Иногда просто безответственно, иногда преднамеренно вредят, и это часть российской пропаганды и российских спецслужб", - сказал он.

В Украине снова будут выключать свет по графикам

В Украине сегодня, 20 мая, снова будут выключать свет по графикам.

Ограничения будут касаться и бытовых потребителей и промышленности, заявило "Укрэнерго".

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира

Украинец Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Детальнее по ходу поединка можно узнать в материале РБК-Украина.

Потепление изменило ситуацию в энергетике

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине.

"И это, вероятно, позволит не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе", - добавил он.