ЗСУ нищать багато техніки РФ у Харківській області, ворог атакує під Кринками: карти ISW

Російські загарбники посилили обстріли по позиціях ЗСУ в районі Кринок. На Харківському напрямку окупанти продовжують наступ у районі Липців, при цьому Сили оборони України, відбиваючи штурми, нищать значну кількість ворожої бронетехніки.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ 17 травня продовжували наступ у районі Липців, проте підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Окупанти також продовжували наступальні дії під Липцями та Глибоким.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на південь від Глибокого і ведуть бої на околицях Липців, а один блогер розповідав, що вони просунулися на 300-600 метрів у бік Липців.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ розширюють свою зону контролю поблизу Лук'янців (на північний схід від Липців), проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські джерела стверджували, що українські мінні поля ускладнюють і сповільнюють просування росіян біля Липців і Зеленого.

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що піхота РФ прощупує позиції ЗСУ та атакує біля Липців угрупованням до ротних груп і використовує густі лісові масиви, які дозволяють невеликим групам проводити приховані маневри.

Командир батальйону ЗСУ, який діє на Харківському напрямку, заявив, що війська РФ здебільшого атакують піхотою, але також намагаються використовувати бронетехніку. Він додав, що ЗСУ знищили до половини російської техніки, яка брала участь у наступальних операціях.

Повідомляється, що 17 травня війська РФ просунулися під Вовчанськ, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися на схід від Тихого (на північний схід від Вовчанська) і нібито захопили Зибине (на схід від Вовчанська), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Український сержант, який діяв поблизу Вовчанська, сказав Wall Street Journal, що російські сили контролюють північну половину Вовчанська, хоча незрозуміло, чи він має на увазі всю частину Вовчанська на північ від річки Вовча.

Між тим аналітики ISW поки не мають підтвердження того, що війська РФ захопили весь Вовчанськ на північ від річки Вовча.

Російські джерела стверджували, що війська РФ продовжували наступальні операції на півночі Вовчанська, поблизу Агрегатного заводу та Вовчанської центральної районної лікарні в центрі Вовчанська, а також на захід від Вовчанська поблизу Стариці та Бугруватки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували наступ у районі Стариці та Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

За повідомленнями, 17 травня війська РФ просунулися на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної, хоча жодних підтверджених змін на фронті Куп'янськ - Сватове - Кремінна не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися вздовж фронту шириною 4,97 км і глибиною 1,71 км на захід і південь від Крохмального (на північний захід від Сватового) і на 3 км в напрямку Піщаного (на північний захід від Сватового).

Інший російський блогер розповідав, що війська РФ просунулися в межах північно-східної Білогорівки (на південь від Кремінної).

Разом з тим в ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Синьківки та Вільшани, біля Іванівки, Берестового, Кислівки, Стельмахівки, коло М'ясожарівки, біля Новоєгорівки, коло Невського та біля Діброви.

Операція №3 - Донецька область

17 травня війська РФ продовжували наземні атаки на Сіверському напрямку поблизу Спірного, Виїмки та Роздолівки.

17 травня війська РФ продовжили штурм поблизу Часового Яру, але не зробили жодного підтвердженого наступу.

Окупанти здійснили наземні атаки поблизу Нового мікрорайону у східній частині міста, а також біля Калинівки та Богданівки, біля Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Калинівки і що українські захисники утримують обмежені позиції в підвалах у західній Богданівці.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 17 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 і 16 травня, показують, що окупанти незначно просунулися вздовж смуги вітру на південний захід від Соловйового (на північний захід від Авдіївки) та вздовж вулиці Небережної в с. Західне Нетайлове (на захід від Авдіївки) відповідно.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ також просунулися на схід від Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки), але в ISW не знайшли візуального підтвердження російських тверджень.

У Генштабі ЗСУ заявили, що українські війська провели тактичне перегрупування у невстановленому районі Авдіївського напрямку у зв’язку з наступальними операціями РФ.

Війська РФ також продовжували наземні атаки на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського та Очеретиного та на захід від Авдіївки в районі Уманського та Яснобродівки.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися на захід від міста Донецька під час триваючих атак на захід і південний захід від міста 17 травня.

Російський "воєнкор" стверджував, що частини російської 150-ї мотострілецької дивізії нібито просунулися до західної околиці Георгіївки (на захід від Донецька), але в ISW не помітили візуального підтвердження цього твердження.

Російські війська також продовжували наземні наступи на захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки; на південний захід від Донецька поблизу Парасковіївки, Новомихайлівки та шахти № 1 "Південне"; на північний схід від Вугледара біля Водяного; та на південний схід від Вугледара біля Микільського.

17 травня війська РФ продовжували обмежені наземні штурми в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей поблизу Старомайорського та Урожайного.

"Південна вісь"

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито продовжують очищення Роботиного станом на 17 травня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту на заході Запорізької області не було.

17 травня речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що війська РФ не захоплювали Роботине.

Російські блогери розповідали, що під Вербовим (на схід від Роботиного) тривали позиційні бої.

17 травня війська РФ посилили наступ на позиції ЗСУ на східному (лівому) березі Херсонської області, але підтверджених змін на фронті не було.

Як зазначив Плетенчук, минулої доби окупанти активізували обстріли поблизу обмеженого українського тактичного плацдарму в Кринках, але ЗСУ не втратили позицій у цьому районі.

Речник Сил оборони півдня України також додав, що за останні дні російські війська не намагалися штурмувати острів Нестриги в дельті річки Дніпро.

Тривали позиційні бої між НПП "Олешківські піски" та Кринками та Козачими Лагерями та Кринками.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у нічному зведенні 18 травня поінформували, що протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Найбільша кількість боїв фіксується на Покровському напрямку (ворог здійснив 25 атак на позиції Сил оборони).

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти на Харківському напрямку двічі за добу здійснили спроби прорвати оборони ЗСУ. Натомість українські воїни в окремих районах області ведуть штурмові дії.