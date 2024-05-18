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Росія атакувала дронами два об'єкти енергетики

Україна, Субота 18 травня 2024 08:46
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Росія атакувала дронами два об'єкти енергетики Фото: Росія атакувала енергетику України 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 18 травня атакували два об'єкти енергетики в Україні. Один з них - у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

"Укренерго" повідомило, що були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За словами енергетиків, через нічний обстріл споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Голова Полтавська ОВА уточнив, російські безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів регіону.

Нічна атака дронів

В ніч на 18 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через пуск ворожих дронів-камікадзе.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 13 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони України знищили всі "Шахеди". Як зазначають військові, ППО працювала у п'яти областях - Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській.

Додамо, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. В Україні у пікові години споживання (зранку та ввечері) вводять відключення світла.

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Укренерго енергетики Війна в Україні Атака дронів
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