Понад 1200 окупантів, 16 танків та системи ППО: Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
За добу з 18 на 19 травня, втрати Росії у війні в Україні становили 1210 росіян. Також ЗСУ знищили 35 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 492290 (+1210) осіб;
- танків - 7576 (+16) од;
- бойових броньованих машин - 14630 (+35) од;
- артилерійських систем - 12687 (+48) од;
- РСЗ - 1074 (+3) од;
- засоби ППО - 803 (+2) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10155 (+47);
- крилаті ракети - 2204 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17251 (+82) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2077 (+2).
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські війська мають ціль захопити Вовчанськ, тому що це дозволить отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.
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