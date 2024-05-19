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Понад 1200 окупантів, 16 танків та системи ППО: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 19 травня 2024 07:18
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Понад 1200 окупантів, 16 танків та системи ППО: Генштаб оновив втрати РФ в Україні Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

За добу з 18 на 19 травня, втрати Росії у війні в Україні становили 1210 росіян. Також ЗСУ знищили 35 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 492290 (+1210) осіб;
  • танків - 7576 (+16) од;
  • бойових броньованих машин - 14630 (+35) од;
  • артилерійських систем - 12687 (+48) од;
  • РСЗ - 1074 (+3) од;
  • засоби ППО - 803 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10155 (+47);
  • крилаті ракети - 2204 (+1);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17251 (+82) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2077 (+2).

На зображенні може бути: текст «npoTRrom 24.02.22 -19.05.2024 OPICHTOBHI BTPATИ nPoTиBHиKA CKЛAЛИ ~492290 +1210 oco6oBoro oco6oBorocKлaAy cKлaAy personnel 354 .B aircraft 7576 +16 HKиB tanks 326 reлиKonTep.B helicopters 10155 +47 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 14630+35 +35 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH armoured personnel vehicle 2204 +1 Kpилa paKeTи cruise missiles 12687 +48 apTилepйcbKиxc cиcTem artillery artillerysystems systems 26 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1 n.ABoAHί 4oBHи submarines 1074 +3 PC3B MLRS 17251 +82 aoTomo6илbHa TexHиKa Ta AиcTepHи 3nMM vehicles & fuel tanks 803 +2 3aco6иnno nno anti-aircraft warfare systems 2077+2 +2 cneuиaлbHaTexиKa cneuиaлbHa TexHиKa specialequipment special equipment 나 reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські війська мають ціль захопити Вовчанськ, тому що це дозволить отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.

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