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Українські військові знищили російський тральник "Ковровец"

Україна, Неділя 19 травня 2024 11:18
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Українські військові знищили російський тральник "Ковровец" Фото: українські військові знищили російський тральник "Ковровец" (airbase.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили ще один російський корабель. ЗСУ потопили морський тральник "Ковровец".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram та Генштаб ЗСУ.

"Військово-морськими Силами Збройних сил України знищено морський тральник Ковровець", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

ВМС зазначають, що це була операція Сил оборони, і підтверджують, що вдалося знищити морський тральник Чорноморського флоту Росії проєкту 266-М "Ковровец".

Що відомо про цей корабель

"Ковровец" - морський тральник проєкту 266М. Головне його завдання - проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання коридорів у мінних полях, участь у міннуванні тощо.

Цей корабель увійшов до складу радянського флоту у 1974 році, а до 1982 року називався "Курский комсомолец". З 1992 року був переймований на "Наводчик", а вже у 1999-го отримав поточну назву.

"Ковровец" брав участь в операціях в Атлантиці, Перській затоці, патрулював біля берегів Сирії. У 2016-2017 роках тральник включили до складу Середземноморського флоту РФ.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 26 російських кораблів. Також ЗСУ вдалося знищити один підводний човен ворога.

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