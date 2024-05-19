ua en ru
Нд, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ГУР про врегулювання Telegram: якщо є вимоги до ЗМІ, чому немає до інших платформ

Україна, Неділя 19 травня 2024 16:58
UA EN RU
ГУР про врегулювання Telegram: якщо є вимоги до ЗМІ, чому немає до інших платформ Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українська розвідка вважає, що Telegram в Україні потрібно врегулювати. Месенджер є легалізованим даркнетом, де, зокрема, поширюють російські ІПСО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

"Проблема справді існує з різного роду анонімними майданчиками, які безвідповідально поширюють інформацію. Іноді просто безвідповідально, іноді умисно шкодять, і це частина російської пропаганди і російських спецслужб", - сказав він.

Юсов зазначив, що Telegram - месенджер, розроблений росіянами, були зафіксовані факти співпрацю команди зі спецслужбами РФ.

"Ну, вибачте, власник - росіянин, команда розробників - росіяни. Зараз це офшорна компанія з закритою структурою власників. Є інформація про розміщення частини серверів на території Російської Федерації. Частина команди залишається на території РФ. Зафіксовані випадки співпраці цієї платформи з російськими спецслужбами, принаймні на території Російської Федерації", - заявив розвідник.

На думку Юсова, зараз Telegram використовуються як певний легалізований даркнет, в якому можна знайти "від продажу наркотиків до груп ухилянтів". Це також стосується ІПСО.

Представник ГУР зазначив, що Україна не може просто мовчки спостерігати за цим. За його словами, про заборону наразі не йдеться, але є потреба зробити Telegram-канали не анонімними.

"Я не буду говорити гучних слів - заборона чи інші речі. Але унормувати це, деанонімізувати це, безумовно, потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ (друкованих, онлайн, телебачення), чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації", - додав Юсов.

Обмеження Telegram в Україні

Нагадаємо, в Україні вже неодноразово заявляли про можливість обмеження месенджера Telegram. Відповідні заяви робили представники Міністерства культури та інформполітики, РНБО та розвідки.

Зокрема, йдеться про діяльність анонімних Telegram-каналів, а також про відсутність відповідальності за поширення неправдивої інформації чи ІПСО.

Раніше у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявляли, що Україна має інструменти для врегулювання Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Головне управління розвідки Telegram ГУР
NEWS
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
Хто і де може вручати повістки: що каже новий закон про мобілізацію
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому