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ЗСУ намагаються відтіснити росіян у напрямку Глибокого за 40 км від Харкова, - Генштаб

Харків, Субота 18 травня 2024 13:34
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ЗСУ намагаються відтіснити росіян у напрямку Глибокого за 40 км від Харкова, - Генштаб Фото: ЗСУ намагаються відтіснити росіян у напрямку Глибокого (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська намагаються відтіснити росіян у напрямку населеного пункту Глибоке у Харківській області. Воно знаходить приблизно за 40 кілометрів від Харкова та за 10 кілометрів від кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону українських військ. З початку доби окупанти двічі атакували позиції ЗСУ в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ, успіху не мали.

"Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу на Харківському напрямку противник втратив до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки. З початку цієї доби втрати Росії складають 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки.

ЗСУ намагаються відтіснити росіян у напрямку Глибокого за 40 км від Харкова, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

Загострення у Харківській області

Вже тиждень на півночі Харківської області тривають важкі бої. Окупанти намагаються прорвати позиції українських військ, зокрема поблизу міста Вовчанськ, яке було звільнене від російської окупації восени 2022 року.

За словами головнокомандувача ЗМУ Олександра Сирського, Росія розширила фронт на 70 кілометрів. Як зазначає військове командування, ситуація на Харківському напрямку контрольована.

Ну думку президент Володимира Зеленського, наступ Росії на півночі Харківської області може бути першою хвилею атак ворога.

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