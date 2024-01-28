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Проросійські хакери мають намір здійснити масштабну кібератаку на уряд України

Неділя 28 січня 2024 16:39
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Проросійські хакери мають намір здійснити масштабну кібератаку на уряд України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Проросійська хакерська група NoName05716 оголосила про плани здійснити масштабну кібератаку на український уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Хакерська група стверджує, що готується атакувати український уряд за допомогою інших хакерських груп 22С, Skillnet, CyberDragon, Federal Legion, People's Cyber Army і Phoenix.

Кібератаки стали предметом занепокоєння українських чиновників від самого початку війни, а контактна група з оборони України сформувала IT-коаліцію з 12 країн.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережа атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці порушили кримінальну справу за вісьмома статтями.

Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт і додаток. Крім того, у низці регіонів "лягла" система оповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Кібератака Війна Росії проти України
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