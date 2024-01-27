ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські та російські війська ведуть позиційні бої на багатьох ділянках фронту. ЗСУ утримують позиції в районі Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

26 січня російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Бої відбувалися в районі Куп’янська поблизу Синьків, Табаївки, на північний захід від Сватового біля Стельмахівки, біля Макіївки, на захід від Кремінної поблизу Торського і Тернів, біля самої Кремінної та Білогорівки.

Бої у Донецькій області

26 січня українські та російські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; біля Хромового, в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Степового та вздовж вулиці Спортивної в найпівденнішому житловому кварталі Авдіївки.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового, на північний схід від Кам'янки біля південно-східної околиці Авдіївки та на південний захід від міста в районі Водяного, Первомайського та Невельського.

Позиційні бої також тривали на захід і південний захід від міста Донецька, але 26 січня не було підтверджених змін фронту в цьому районі. Бої були в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

26 січня на ділянці кордону Донецько-Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бої були на південний схід від Великої Новосілки поблизу Золотої Ниви; біля Приютного і Червоного; біля Старомайорського.

Тривали позиційні бойові дії і на заході Запорізької області, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

26 січня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бойові дії, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела заявляли, що бої тривали поблизу Кринок.