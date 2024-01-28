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В Кременчуцькому районі є влучання в промисловий обʼєкт, - глава ОВА

Полтавська область, Неділя 28 січня 2024 20:47
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В Кременчуцькому районі є влучання в промисловий обʼєкт, - глава ОВА Фото: в Кременчуцькому районі є влучання в промисловий обʼєкт (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні під час російської атаки дронів було зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Другий день поспіль ворог атакував Полтавську область", - зауважив глава ОВА.

Він повідомив, що за попередньою інформацією знову є влучання в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні близько 20:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

(Оновлено 21:41). Глава ОВА повідомив, що цього разу в результаті російської агресії обійшлось без людських жертв.

"На щастя, постраждалих немає. Ворог обовʼязково буде покараний! Дякуємо нашим Силам оборони за захист!", - написав Пронін.

Вчорашній удар по Полтавській області

Нагадаємо, ввечері 27 січня у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки було влучання у промисловий об'єкт, виникла пожежа.

Пізніше місцева влада уточнила, що ворог застосував дві балістичні ракети для удару по Кременчуцькому району. Обійшлося без жертв та поранених.

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