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Росіяни скинули вибухівку на цивільного в Бериславі

Берислав, Неділя 28 січня 2024 15:59
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Росіяни скинули вибухівку на цивільного в Бериславі Фото: Росіяни скинули вибухівку на цивільного в Бериславі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 28 січня, скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Після обіду росіяни вдарили по Бериславу з безпілотника. Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя", - повідомили в адміністрації.

За даними ОВА, в результаті російської агресії чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Каретою “швидкої” його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

В Херсонській ОВА також повідомили, що сьогодні близько 14:10 під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка Бериславського району.

Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку.

"Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька. Їй на допомогу прямує “швидка”, - повідомили в ОВА

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом 26 січня, ворог здійснив 85 обстрілів території регіону. Загалом було випущено 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По Херсону "прилетіло" 32 снаряди.

Ворога поцілив у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • навчальний заклад у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - додав голова ОВА.

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Херсон Херсонська область Війна Росії проти України Берислав
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