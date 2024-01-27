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Росіяни обстріляли Полтавську область: є влучання в промисловий обʼєкт

Полтавська область, Субота 27 січня 2024 20:47
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Росіяни обстріляли Полтавську область: є влучання в промисловий обʼєкт Фото: Росіяни обстріляли Полтавську область (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області. В результаті атаки є влучання в промисловий обʼєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО", - повідомив глава ОВА.

За його словами є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

"Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", - додав Пронін.

Повітряна тривога 27 січня

У суботу ввечері в кількох областях України почала ширитись повітряна тривога. Зокрема, тривогу оголосили й у столиці.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті лунали вибухи під час повітряної тривоги. Більш детальну інформацію він не повідомив.

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Полтава Кременчук Війна Росії проти України
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