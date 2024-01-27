У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. Наразі в регіонах оголошені повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повітряні сили оборони повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. І через декілька хвилин стало відомо, що у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи.

При цьому у Кременчуці повідомляли і про повторні звуки вибухів.

Наразі офіційна інформація щодо вибухів не повідомлялася.

Повітряна тривога 27 січня

У суботу ввечері в кількох областях України почала ширитись повітряна тривога. Зокрема, тривогу оголосили і у столиці.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті лунали вибухи під час повітряної тривоги. Більш детальну інформацію він не повідомив.

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