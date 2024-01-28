Російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України, - ЗСУ

Російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але росіяни намагаються наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що минулої доби ворог був активний на сході України, як і у попередні дні. На Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак.

"43 дрони-камікадзе застосував противник під час вчорашніх атак. 657 обстрілів з артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях. Тим не менше, українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки", - зазначив Фітьо.

За словами речника, така кількість знищеної техніки свідчить, що росіяни намагаються наступати, шукати слабкі місця в обороні України.

"Напрямок Куп'янська для нього залишається пріоритетним. Намагається неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати свої наступальні дії. Велика втрата в техніці свідчить, що активно здійснюється наступ саме завдяки підтримки техніки ворожої", - додав він.

При цьому Фітьо підкреслив, що активність ворога на Бахмутському напрямку дещо менша, ніж на Лимано-Куп'янському, акценти противника можуть зміщуватися.

"Сьогодні це може бути Куп'янський напрямок, завтра - Лиманський, а післязавтра може взагалі зміститися акцент атакувальних дій саме на Бахмутський напрямок. Ситуацію контролюємо, наші захисники відбивають атаки ворога. Якихось стратегічних успіхів зараз у російських окупантів немає", - наголосив речник.

Бої під Куп'янськом

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області у січні.

Генштаб Естонії також припускає, що Росія найближчими тижнями може спробувати атакувати прикордоння Харківської області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.