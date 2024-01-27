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Було дві балістичні ракети. У Полтавській ОВА показали наслідки удару

Субота 27 січня 2024 23:36
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Було дві балістичні ракети. У Полтавській ОВА показали наслідки удару Фото: у Полтавській ОВА показали наслідки удару по Кременчуцькому району (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області сьогодні ввечері, 27 січня. Попередньо ворог застосував дві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Продовжується ліквідація пожежі внаслідок російської атаки по промисловому об'єкту у Кременчуцькому районі. Попередньо – дві балістичні ракети", - йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА.

За його словами, на даний момент, інформації про жертв та постраждалих немає. Він також повідомив, що на місці події працюють усі необхідні екстрені служби.

Пронін також зазначив, що, на щастя, обійшлося без жертв та поранених.

Було дві балістичні ракети. У Полтавській ОВА показали наслідки удару

Удар по Полтавській області 27 січня

У суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об'єкт. Після удару на місці вибухів також виникла пожежа.

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