Росія атакувала Україну "шахедами", в ЗСУ розповіли про збиті цілі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

У Збройних силах зазначили, що російські окупанти минулої доби завдали чергового авіаційного удару по Україні, використавши чотири ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів 26 січня

Вчора ввечері, 26 січня російські загарбники вчергове запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Запуск дронів противника було зафіксовано з півдня країни.

У деяких регіонах була оголошена повітряна тривога. У Кропивницькому лунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих безпілотників у Кіровоградській області.