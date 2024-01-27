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Росія атакувала Україну "шахедами", в ЗСУ розповіли про збиті цілі

Україна, Субота 27 січня 2024 07:22
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Росія атакувала Україну "шахедами", в ЗСУ розповіли про збиті цілі Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупаційні війська атакували Україну дронами минулої доби. Сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

У Збройних силах зазначили, що російські окупанти минулої доби завдали чергового авіаційного удару по Україні, використавши чотири ударні безпілотники типу Shahed-136/131.

"Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

Атака дронів 26 січня

Вчора ввечері, 26 січня російські загарбники вчергове запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Запуск дронів противника було зафіксовано з півдня країни.

У деяких регіонах була оголошена повітряна тривога. У Кропивницькому лунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих безпілотників у Кіровоградській області.

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