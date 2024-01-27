Під Куп'янськом відновилася інтенсивність наступальних дій РФ, - Синєгубов

На Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Важкі бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами", - заявив він.

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Голова ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область. Він зазначає, що місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв.

За словами Синєгубова, внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, у тому числі дитина. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. Серед постраждали 20 дітей.

За даними ОВА, за січень через дії загарбників пошкоджено щонайменше 200 будинків у Харківській області.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають, але ЗСУ стримують ворога. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків.

Військові експерти зазначають, що ворог змістив акцент на Лиман, але не виключено, що наступ на Куп'янськ може поновитися.

При цьому, за прогнозами Генштабу Естонії, Росія найближчими тижнями може спробувати атакувати прикордоння Харківської області.