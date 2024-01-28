У Франції фермери пригрозили "облогою Парижа". Уряд шукає компроміс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Влада Франції планує вживати заходи на національному та європейському рівнях для захисту фермерів від недобросовісної конкуренції.

"Неправильно, що вам забороняють використовувати певні речовини, а сусідні країни їх використовують, і це (товари) потім потрапляє сюди", - заявив прем’єр-міністр Франції Габрієль Атталь.

Він згадав про екологічні регуляторні обмеження, які стосуються засобів захисту рослин. Французькі фермери не можуть їх використовувати, на відміну від колег в інших країнах, де ці речовини дозволені.

"Виробляти та захищати. Ось чого хочуть наші фермери. Ми маємо найякісніше та найстабільніше сільське господарство у світі. Пишаймося цим і довіряймо людям, які це роблять", - сказав він.

Атталь запевнив, що Франція припинить імпортувати продукцію, яка могла б вироблятися в країні.Міністр сільського господарства Марк Фесно повідомив, що перелік додаткових заходів підтримки фермерів буде оприлюднено у вівторок.

Позиція аграріїв

Попри заяви прем'єра аграрії вирішили не послаблювати тиск на владу. Напередодні профспілки FNSEA і "Молоді фермери" оголосили про наміри "взяти в облогу" Париж починаючи з обіду понеділка на невизначений термін.

Вони збираються дійти до паризької кільцевої дороги, як робили це у листопаді 2019 року. Фермери планують виставити по десять тракторів на кожному виїзді зі столиці.

Протести у Франції

Зазначимо, що у Франції продовжуються протести фермерів, які почалися ще з минулого четверга. Вони вимагають від уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції.

Протестувальники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями та брудом, розкидають перегній по вулицях, а також спалюють фури з імпортними продуктами.

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