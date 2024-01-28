ua en ru
Нд, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Франції фермери пригрозили "облогою Парижа". Уряд шукає компроміс

Франція, Неділя 28 січня 2024 19:16
UA EN RU
У Франції фермери пригрозили "облогою Парижа". Уряд шукає компроміс Фото: уряд Франції пообіцяв додаткову підтримку фермерам на тлі погроз (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Франції пообіцяв додаткову підтримку фермерам на тлі погроз "взяти Париж в облогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Влада Франції планує вживати заходи на національному та європейському рівнях для захисту фермерів від недобросовісної конкуренції.

"Неправильно, що вам забороняють використовувати певні речовини, а сусідні країни їх використовують, і це (товари) потім потрапляє сюди", - заявив прем’єр-міністр Франції Габрієль Атталь.

Він згадав про екологічні регуляторні обмеження, які стосуються засобів захисту рослин. Французькі фермери не можуть їх використовувати, на відміну від колег в інших країнах, де ці речовини дозволені.

"Виробляти та захищати. Ось чого хочуть наші фермери. Ми маємо найякісніше та найстабільніше сільське господарство у світі. Пишаймося цим і довіряймо людям, які це роблять", - сказав він.

Атталь запевнив, що Франція припинить імпортувати продукцію, яка могла б вироблятися в країні.Міністр сільського господарства Марк Фесно повідомив, що перелік додаткових заходів підтримки фермерів буде оприлюднено у вівторок.

Позиція аграріїв

Попри заяви прем'єра аграрії вирішили не послаблювати тиск на владу. Напередодні профспілки FNSEA і "Молоді фермери" оголосили про наміри "взяти в облогу" Париж починаючи з обіду понеділка на невизначений термін.

Вони збираються дійти до паризької кільцевої дороги, як робили це у листопаді 2019 року. Фермери планують виставити по десять тракторів на кожному виїзді зі столиці.

Протести у Франції

Зазначимо, що у Франції продовжуються протести фермерів, які почалися ще з минулого четверга. Вони вимагають від уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції.

Протестувальники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями та брудом, розкидають перегній по вулицях, а також спалюють фури з імпортними продуктами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України, щоб мир настав швидше
Шольц закликав країни ЄС посилити допомогу України, щоб мир настав швидше
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії