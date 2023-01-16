Удар РФ по багатоповерхівці у Дніпрі та анонс британських танків для України: новини за вихідні

Російські окупанти під час масованого обстрілу України вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Тим часом Британія офіційно підтвердила плани передати Україні танки Challenger 2.

Більш детально про те, що сталося 14-15 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак ворога 13 січня загинув цивільний.

Росія проводить підготовку до тривалої війни в Україні. Про це свідчить не лише перехід економіки на військові рейки, а й кадрові зміни, заявили у ГУР.

Російське керівництво має намір мобілізувати 500 тисяч людей. Їх хочуть кинути на фронт у новий наступ у квітні, повідомляє The Times.

У Білорусь прибули два ешелони російської військової техніки. На деяких машинах є позначка у вигляді букви "Z".

Українські прикордонники 13 січня на околицях Бахмута дали відсіч "вагнерівцям", які хотіли захопити один із їхніх опорних пунктів.

Росіяни мають проблеми з артилерійськими снарядами. Зокрема, це пов'язано із успішними ударами українських захисників.

Українські захисники 14 січня знищили 630 російських загарбників і збили 26 ракет.

Російські військові готуються відбивати наступ українських військових на Запорізькому напрямку, проте з подальшим переходом у власний контрнаступ.

Росіяни не залишили наміру захопити повністю Донецьку область.Ворог вів наступальні дії в Бахмутському та Авдіївському напрямах.

Є жертви багато постраждалих. Росіяни потрапили по дому у Дніпрі

Під час масованого обстрілу України російські військові вдарили по багатоквартирному будинку у Дніпрі. Під завалами все ще є цивільні.

За останніми даними, в результаті атаки росіян загинули 30 людей, ще 70 отримали поранення.

Вже найближчими тижнями. Британія відправить Україні ескадрон танків та 30 САУ

Велика Британія вже найближчими тижнями направить в Україну ескадрон танків Challenger 2 і 30 САУ AS90, сказано в заяві уряду.

Також там додали, що навчання українських військових управлінню цими танками та САУ розпочнеться вже найближчими днями.

Росія зірвала обмін полоненими, який планувався 14 січня

Російська сторона відмінила черговий обмін полоненими, який був запланований на суботу, 14 січня.

"Сьогодні було заплановано черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано з ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Пригожин маніпулює на темі "взяття Соледара", щоб підняти свій політичний авторитет, - ISW

Засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледара", щоб підняти свій авторитет, вважає ISW.

Там зазначили, що дії Пригожина спрямовані на те, щоб відрізнити ПВК "Вагнера" від інших російських окупантів та посилити свій політичний авторитет.



Стали відомі деталі можливого гуманітарного коридору між Україною та РФ

Україна та Росія за посередництва Туреччини розглядають можливість відкриття гуманітарного коридору, який сприятиме поверненню в Україну тисяч цивільних та військових, розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, ідея гуманітарного коридору виникла під час консультацій Лубинця із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. До переговорів також приєднався омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

Помер відомий актор Вахтанг Кікабідзе

У віці 84 років із життя пішов відомий грузинський актор, естрадний співак та кінорежисер Вахтанг Кікабідзе. Причина смерті артиста поки не повідомляється.

У 60-70 роках актор прославився завдяки ролям у кіно "Мимно, не горюй!", "Зустріч у горах" та багатьом іншим.