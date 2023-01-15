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Стали відомі деталі можливого гуманітарного коридору між Україною та РФ

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Неділя 15 січня 2023 11:57
Стали відомі деталі можливого гуманітарного коридору між Україною та РФ Фото: уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна та Росія за посередництва Туреччини розглядають можливість відкриття гуманітарного коридору, який сприятиме поверненню в Україну тисяч цивільних та військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого із прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, ідея щодо гуманітарного коридору виникла під час консультацій Лубінця з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. До переговорів також доєднався омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

"У турецької сторони є певні можливості впливати на позицію Росії в окремих питаннях, аби вона виконувала домовленості, активізувала процеси. Коли виникла ідея по коридору, звичайно, ми на неї погодилися", - сказав Лубінець.

Пізніше омбудсмени зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, з яким була обговорена можливість створення коридору. Цю ідею також було задекларувано публічно.

Зокрема, на зустрічі з Ердоганом обговорювалося успішне посередництво Анкари у питанні "зернового коридору". За словами Лубінця, подібна історія складається і з гуманітарним коридором.

"Тут подібна історія: Україна і Росія, як сторони, і Туреччина, яка готова до посередництва для вирішення безлічі питань гуманітарного характеру. При цьому ми їх не розділяємо за пріоритетами - це питання і військовополонених, і цивільних, йдеться про повернення дітей, відновлення документів та інше. Так виникла ініціатива гуманітарного коридору", - сказав він.

Лубінець зазначив, що гуманітарний коридор має стосуватися усіх громадян, а не лише військових.

"Ми намагаємося зараз довести російській стороні, що по поранених треба дотримуватися Женевської конвенції, яку ратифікували і Україна, і Росія, і щоб Туреччина включилася до цього процесу. При чому російська сторона погоджується, що ми повинні діяти виключно на підставі Женевської конвенції", - сказав він.

Омбудсмен пояснив, що у статті 110 вказано, що важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов і проводиться не обмін пораненими, а репатріація. До того ж, госпіталізація може відбуватися в нейтральну країну, яку погодила країна, що тримає в полоні, та держава, до якої військові належать. При цьому Туреччина вже підтвердила, що готова забирати наших поранених, лікувати та повертати додому.

На першому етапі роботи коридору Україна мала б елементарно отримати інформацію про місцезнаходження та стан утримуваних Росією українців. На другому етапі буде йтися про їхнє повернення додому.

Як повідомлялося раніше, Ердоган збирається обговорити відкриття гуманітарного коридору для поранених з Зеленським та Путіним.

Нагадаємо, Лубінець провів три раунди переговорів із Москальковою. Зокрема, Україна передала РФ список із 800 пораненими військовими для ймовірної репатріації.

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