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Росія готується до довготривалої війни в Україні, - розвідка

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Україна, Субота 14 січня 2023 09:36
Росія готується до довготривалої війни в Україні, - розвідка Фото: Росія готується до довготривалої війни в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія проводить підготовку до довготривалої війни в Україні. Про це свідчить не тільки перехід економіки на воєнні рейки, але і призначення Герасимова новим командувачем окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, ці заходи спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

"Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни", - констатують в ГУР.

Нагадаємо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

За даними Інституту вивчення війни, призначення Валерія Герасимова командувачем окупаційних військ, ймовірно, є частково політичним рішенням. Таким чином президент РФ Володимир Путін хоче послабити владу силовиків, фаворитом яких був Сергій Суровкін.

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