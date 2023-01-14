Росія готується до довготривалої війни в Україні, - розвідка

Росія проводить підготовку до довготривалої війни в Україні. Про це свідчить не тільки перехід економіки на воєнні рейки, але і призначення Герасимова новим командувачем окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Проведені Путіним заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, ці заходи спрямовані на посилення потенціалу ЗС РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.

"Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни", - констатують в ГУР.