Удар РФ по многоэтажке в Днепре и анонс британских танков для Украины: новости за выходные

Российские оккупанты во время массированного обстрела Украины ударили по многоэтажке в Днепре. Тем временем Британия официально подтвердила планы передать Украине танки Challenger 2.

Более детально о том, что произошло 14-15 января, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Есть жертвы, много пострадавших. Россияне попали по дому в Днепре

Во время массированного обстрела Украины российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами все еще находятся гражданские.

По последним данным, в результате атаки россиян погибли 30 человек, еще 70 - получили ранения.

Уже в ближайшие недели. Британия отправит Украине эскадрон танков и 30 САУ

Великобритания уже в ближайшие недели направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90, сказано в заявлении правительства.

Также там добавили, что обучение украинских военных управлению этими танками и САУ начнется уже в ближайшие дни.

Россия сорвала обмен пленными, который планировался 14 января

Российская сторона отменила очередной обмен пленными, который был запланирован на субботу, 14 января.

"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Пригожин манипулирует на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой политический авторитет, - ISW

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет и отличить своих военных от других оккупантов, считает ISW.

Там отметили, что действия Пригожина направлены на то, чтобы отличить ЧВК "Вагнера" от других российских оккупантов и усилить свой политический авторитет.



Стали известны детали возможного гуманитарного коридора между Украиной и РФ

Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора, который будет способствовать возвращению в Украину тысяч гражданских и военных, рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, идея гуманитарного коридора возникла во время консультаций Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. К переговорам также присоединился омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Умер известный актер Вахтанг Кикабидзе

В возрасте 84 лет из жизни ушел известный грузинский актер, эстрадный певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Причина смерти артиста пока не сообщается.

В 60-70 годах актер прославился благодаря ролям в кино "Мимно, не горюй!", "Встреча в горах" и многим другим.