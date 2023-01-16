Удар РФ по многоэтажке в Днепре и анонс британских танков для Украины: новости за выходные
Российские оккупанты во время массированного обстрела Украины ударили по многоэтажке в Днепре. Тем временем Британия официально подтвердила планы передать Украине танки Challenger 2.
Более детально о том, что произошло 14-15 января, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. В результате атак врага 13 января погиб гражданский.
- Россия проводит подготовку к продолжительной войне в Украине. Об этом свидетельствует не только переход экономики на военные рельсы, но и кадровые изменения, заявили в ГУР.
- Российское руководство намерено мобилизовать 500 тысяч человек. Их хотят бросить на фронт в новое наступление в апреле, сообщает The Times.
- В Беларусь прибыли два эшелона российской военной техники. На некоторых машинах имеется пометка в виде буквы "Z".
- Украинские пограничники 13 января в окрестностях Бахмута дали отпор "вагнеровцам", которые хотели захватить один из их опорных пунктов.
- Россияне испытывают проблемы с артиллерийскими снарядами. В частности, это связано с успешными ударами украинских защитников.
- Украинские защитники 14 января уничтожили 630 российских захватчиков и сбили 26 ракет.
- Российские военные готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении, однако с последующим переходом в собственное контрнаступление.
- Россияне не оставили намерений захватить полностью Донецкую область. Враг вел наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Есть жертвы, много пострадавших. Россияне попали по дому в Днепре
Во время массированного обстрела Украины российские военные ударили по многоквартирному дому в Днепре. Под завалами все еще находятся гражданские.
По последним данным, в результате атаки россиян погибли 30 человек, еще 70 - получили ранения.
Уже в ближайшие недели. Британия отправит Украине эскадрон танков и 30 САУ
Великобритания уже в ближайшие недели направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90, сказано в заявлении правительства.
Также там добавили, что обучение украинских военных управлению этими танками и САУ начнется уже в ближайшие дни.
Россия сорвала обмен пленными, который планировался 14 января
Российская сторона отменила очередной обмен пленными, который был запланирован на субботу, 14 января.
"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", - говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Пригожин манипулирует на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой политический авторитет, - ISW
Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет и отличить своих военных от других оккупантов, считает ISW.
Там отметили, что действия Пригожина направлены на то, чтобы отличить ЧВК "Вагнера" от других российских оккупантов и усилить свой политический авторитет.
Стали известны детали возможного гуманитарного коридора между Украиной и РФ
Украина и Россия при посредничестве Турции рассматривают возможность открытия гуманитарного коридора, который будет способствовать возвращению в Украину тысяч гражданских и военных, рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, идея гуманитарного коридора возникла во время консультаций Лубинца с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. К переговорам также присоединился омбудсмен Турции Шереф Малкоч.
Умер известный актер Вахтанг Кикабидзе
В возрасте 84 лет из жизни ушел известный грузинский актер, эстрадный певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Причина смерти артиста пока не сообщается.
В 60-70 годах актер прославился благодаря ролям в кино "Мимно, не горюй!", "Встреча в горах" и многим другим.
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