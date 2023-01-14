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"Вже немає такої розкоші". Череватий розповів про проблеми з артснарядами у росіян

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Субота 14 січня 2023 18:57
"Вже немає такої розкоші". Череватий розповів про проблеми з артснарядами у росіян Ілюстративне фото: стало відомо про проблеми з артснарядами у росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни мають проблеми з артилерійськими снарядами. Зокрема, це пов'язано з успішними ударами українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз росіяни зосередили свій артилерійський вогонь на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

"У нього (ворога - ред.) вже немає також розкоші, як влітку, коли вони по всій лінії фронту били без зупинки. У них зараз збільшилося плече доставки боєприпасів, вони з більш далеких районів Росії везуть, вони шукають вже в інших країнах, а також наші сили постійно намагаються знищувати польові склади з боєкомплектом", - додав Череватий.

Він зазначив, що українським військовим дуже успішно вдається знищувати ворожі склади, "особливо за допомогою високоточних систем".

Нагадаємо, на початку листопада координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів Росії.

Також ми писали, що, за інформацією Інституту вивчення війни (ISW), російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів.

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