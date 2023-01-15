Понад 600 окупантів та 26 ракет: Генштаб назвав оновлені втрати росіян

Фото: Росія втратила вже понад 115 тисяч військових (Getty Images)

Українські захисники за минулу добу знищили 630 російських загарбників та збили 26 ракет. Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже понад 115 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 січня орієнтовно склали: особового складу - близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 3106 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6183 (+10) од,

артилерійських систем - 2094 (+4) од,

РСЗВ - 437 (+0) од,

засоби ППО - 219 (+0) од,

літаків - 286 (+0) од,

гелікоптерів - 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+5),

крилаті ракети - 749 (+26),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4846 (+0) од,

спеціальна техніка - 187 (+1).