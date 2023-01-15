Понад 600 окупантів та 26 ракет: Генштаб назвав оновлені втрати росіян
Фото: Росія втратила вже понад 115 тисяч військових (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу знищили 630 російських загарбників та збили 26 ракет. Росія з початку широкомасштабного вторгнення втратила вже понад 115 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 15 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
- танків - 3106 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6183 (+10) од,
- артилерійських систем - 2094 (+4) од,
- РСЗВ - 437 (+0) од,
- засоби ППО - 219 (+0) од,
- літаків - 286 (+0) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+5),
- крилаті ракети - 749 (+26),
- кораблі /катери - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4846 (+0) од,
- спеціальна техніка - 187 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога у районі 14 населених пунктів.
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