Помер відомий актор Вахтанг Кікабідзе

У віці 84 років з життя пішов відомий грузинський актор, естрадний співак й кінорежисер Вахтанг Кікабідзе. Причина смерті артиста наразі не повідомляється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на грузинське видання Mtavari Arkhi .

В 60-70 роках актор прославився завдяки ролям у кіно "Мімно, не журись!", "Зустріч в горах" та багатьом іншим. Вже у 1980-му році Кікабідзе отримав у Грузії звання народного артиста.

У 2008 році актор відмовився від російського ордена Дружби через російсько-грузинську війну й скасував свої ювілейні концерти до Москви. Після того він не приїжджав до Росії з виступами.

Актор засуджував дії російського диктатора Володимира Путіна у 2014 році та виступив із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.