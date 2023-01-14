Росія зірвала обмін полоненими, який планувався сьогодні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться в повідомленні.

У Координаційному штабі зазначили, ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав.

"Триває жорстока й кривава війна, яку розпочала путінська Росія. Як би не ворог не показував, що йому не шкодять втрати, але вони для нього надзвичайно болючі. Тільки на взятих у полон власних командирів та солдат росіяни згодні міняти наших військови", - додали у штабі.