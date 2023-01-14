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Росія зірвала обмін полоненими, який планувався сьогодні

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Субота 14 січня 2023 18:46
Росія зірвала обмін полоненими, який планувався сьогодні Фото: Росія зірвала обмін полоненими, який планувався сьогодні (t.me/OP_UA)
Автор: Тетяна Степанова

Російська сторона скасувала черговий обмін полоненими, запланований на суботу, 14 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться в повідомленні.

У Координаційному штабі зазначили, ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав.

"Триває жорстока й кривава війна, яку розпочала путінська Росія. Як би не ворог не показував, що йому не шкодять втрати, але вони для нього надзвичайно болючі. Тільки на взятих у полон власних командирів та солдат росіяни згодні міняти наших військови", - додали у штабі.

Нагадаємо, уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з омбудсменом РФ у Туреччині домовився про обмін полоненими. Мова йде про 40 військових.

Також раніше ми писали, що, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, переговори між Україною та Росією зараз ведуть тільки щодо звільнення полонених.

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