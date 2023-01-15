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Ворог намагається захопити повністю Донецьку область, наступає на двох напрямках, - Генштаб

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Неділя 15 січня 2023 18:41
Ворог намагається захопити повністю Донецьку область, наступає на двох напрямках, - Генштаб Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни не полишають намірів захопити повністю Донецьку області. Наразі ворог веде наступальні дії на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби росіяни завдали 8 ударів з РСЗВ. Наразі загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

"Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється", - відзначає пресслужба.

Ситуація на напрямках:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині;
  • на Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.
  • на Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі;
  • на Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області;
  • на Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки", - пише пресслужба.

Досягнення наших героїв

Протягом доби наша авіація завдала 7 ударів по районах зосередження росіян й 2 удари по позиціях ППО ворога.

Наші артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 630 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 115 290 військових.

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