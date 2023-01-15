Пригожин маніпулює на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій політичний авторитет, - ISW
Засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій авторитет та відрізнити своїх військових від інших окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 14 січня Пригожин опублікував кадри, які, за його словами, були зняті в Соледарі, пропагуючи роль "Вагнера" у боях за місто.
"Пригожин представив командира групи "Вагнера", який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості Вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Він заявив, що група Вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління", - пишуть аналітики.
В ISW зазначають, що такі дії Пригожина направлені на те, щоб відрізнити ПВК "Вагнера" від інших російських окупантів, та посилити свій політичний авторитет.
Ключові висновки
- 14 січня російські війська завдали дві хвилі ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України.
- Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу існуванню Росії, щоб відхилити українські пропозиції щодо мирного саміту та зберегти вихідні максималістські цілі Путіна.
- Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною та, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.
- Власник "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати роль "Групи Вагнера" у захопленні Соледару, щоб підняти свій політичний авторитет і опосередковано критикувати звичайну російську армію.
- Російські війська продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Російські війська продовжували наступальні дії в районі Соледару, а також у районі Бахмута та Авдіївки. Українські сили навряд чи втримають позиції в самому населеному пункті Соледар.
- Російські війська продовжували оборону та зміцнювали передові позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
- Західні офіційні особи все частіше приєднуються до української влади в попередженнях про те, що Росія готується до неминучої другої хвилі мобілізації.
- Російська окупаційна влада в Херсоні продовжувала заходи з примусового переселення жителів до Росії.
- Напади українських партизанів продовжують заважати зусиллям російського тилу.
Раніше аналітики ISW повыдомляли, що Пригожин "переміг" у сутичці з Міноборони РФ після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар.
Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.
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