Пригожин маніпулює на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій політичний авторитет, - ISW

Засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій авторитет та відрізнити своїх військових від інших окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 14 січня Пригожин опублікував кадри, які, за його словами, були зняті в Соледарі, пропагуючи роль "Вагнера" у боях за місто.

"Пригожин представив командира групи "Вагнера", який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості Вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Він заявив, що група Вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління", - пишуть аналітики.

В ISW зазначають, що такі дії Пригожина направлені на те, щоб відрізнити ПВК "Вагнера" від інших російських окупантів, та посилити свій політичний авторитет.

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