Українські прикордонники ліквідували штурмовиків "Вагнера" на околицях Бахмута

Вчора, 13 січня, українські прикордонники вчора на околицях Бахмута дали відсіч "вагнерівцям", які хотіли захопити один з їх опорних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну прикордонну службу України.

В Держприкордонслужбі повідомили, що російські війська не залишають спроб продертися до околиць міста Бахмут. Вчора ворожий підрозділ штурмовиків ПВК "Вагнера" намагався атакувати один з прикордонних опорних пунктів українських прикордонників, проте вони вчасно виявили противника та атакували його вогнем. "В результаті прикордонники знищили штурмову групу, а решта "вагнерівців" втекли, полишивши чотирьох своїх побратимів", - заявили в ДПСУ.