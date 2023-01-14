В Білорусь прибули ще два ешелони з технікою і солдатами РФ, - Гаюн

В Білорусь прибуло два ешелони російської військової техніки. На деяких машинах є помітка в вигляді літери "Z".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву моніторингової групи білоруський Гаюн в Telegram.

8 та 9 січня зі станції Кантемування Воронезької облості було відправлено два ешелони техніки до Білорусі.

Перший прибув на залізничну станцію Слонім Гродненської області 11 січня та налічував 43 вагони з яких: 1 пасажирський, на ньому приблизно 50 осіб, також було 42 вагони-платформи.

Серед техніки в ешелоні прибуло 2 бензовози Урал, 2 БТРи, 6 вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і 1 причіп - генератор, 1 автокран КамАЗ, 2 бензовози МАЗ та 1 УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z".

Наступного дня, 12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемування прибув ще один ешелон з РФ, він налічував уже 52 вагони: 3 пасажирські, за інформацією Гаюна приблизно 150 осіб та 49 вагонів-платформ.

Загалом за даними моніторингової групи до Білорусі прибуло: