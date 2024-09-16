Удар по Харкову та обмін полоненими: новини за вихідні

Цієї суботи відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулись 103 українці. Однак в неділю російські окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Обмін полонених

Цієї суботи відбувся обмін полоненими. Зауважимо, що це був другий обмін за два дні. Додому повернулися 103 військових, серед них також було 23 "азовця".

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених 82 рядових та сержантів, 21 офіцер.

Це захисники Київської, Донецької, Харківської, Луганської областей, а також Маріуполя, Запоріжжя та "Азовсталі". Додому сьогодні повернулись воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та правоохоронці.

СБУ навіть показала, як проходив обмін полонених.

Удар по Харкову

В неділю, 15 вересня, російські військові скинули керовану авіабомбу на житловий будинок в Харкові. В результаті удару постраждали більш як 40 людей. Найменшому постраждалому був рік.

РБК-Україна повідомляло, що під час робіт на місці прильоту службовці Державної служби надзвичайних ситуацій врятували чоловіка із собакою з 12-го поверху.

У своєму матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо по ворожу атаку по місту.

Забруднення Десни та Сейму

Вчора забруднення річки Десна дісталося Київської області. Вдень пляма забруднення вже спостерігалась між селами Літки та Рожни.

Однак навіть попри це, Міндовкілля заявило, що вода у місцях водозаборів в Києві та Броварах перебуває у межах норми.

"Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на 16 вересня

Графіки відключення світла сьогодні, 16 вересня, застосовувати не планують. Однак економити електроенергію треба.

Стрілянина поблизу Трампа

В штабі кандидата від республіканців Дональда Трампа заявили, що двоє людей стріляли один по одному біля поля для гольфу, яке належить Трампу.

За їх даними, кандидат в президенти перебував в той час там, але не був ціллю.

Повінь в Європі

Вчора, 15 вересня, Європу накрила негода. В частині Австрії випав сніг, а в інших регіонах навпаки були зафіксовані повені. Таку ж ситуацію фіксують і в кількох інших європейських країнах.

Через повені у Польщі та Чехії було скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Детальніше в поясненні від "Укрзалізниці".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна запропонувала свою допомогу в ліквідуванні наслідків повені відразу кільком європейським країнам.

Прогноз погоди на тиждень

В новому робочому тижні без дощів не обійдеться. При цьому очікуються різкі перепади температури залежно від регіону, особливо вночі.

Детальніше про прогноз погоди, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.