Буданов зробив заяву про проблеми у РФ з наступного року

Російська Федерація, як очікується, наступного року стикнеться з фінансово-економічними проблемами та недобором в армію. Прогнозують, що це може статися вже влітку 2025-го.

Про це заявив начальник Головного управлення розвідки Міноборони України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

Керівник ГУР звернув увагу, що висловлюватися про сильні та слабкі сторони РФ зараз та в перспективі, варто охоплюючі як військову сферу країни-агресора, так і економічні, фінансові та соціально-політичні аспекти.

Військова сфера

"Щодо військової компоненти, то ситуація сильне не змінилася. Все що вони могли вичерпати, вони в принципі вичерпали - я маю на увазі радянські запаси. За ці роки це вже все утилізоване.

Що стосується військового виробництва, додав очільник української військової розвідки, то за деякими номенклатурами "вони насправді вийшли на серйозний рівень, але це не такий широкий спектр, як багатьом здається", - сказав він.

Як приклад Буданов розповів, що РФ сподівається, згідно зі своїм планом на 2024 рік, побудувати лише 12 новітніх винищувачів Су-57, й це "не такі великі цифри, як багатьом здається".

А також Москва хоче цього року виробити тільки 149 танків Т-90М ("Прорив"), що, зазначив начальник ГУР, з урахуванням об'ємів у зоні бойових дій - "ніщо".

Економічні та соціальні проблеми через війну

Говорячи про економічний спад, що спостерігається у РФ, то Буданов назвав його вже "болісним та відчутним" для країни-агресора.

Та додав, що росіяни наразі намагаються впоратися з його наслідками. Проте, звернув увагу керівник ГУР МОРУ, це "далеко не пік".

"Вони прогнозують, що приблизно в періоді літа 2025 року негативний вплив на економіку почне бути дуже відчутним для їхньої країни", - розповів Буданов та додав, що із цим пов'язані ціла низка процесів.

Крім того, каже головний розвідник України, в РФ відчувається відчуття втоми від війни, позаяк у країні-агресорі вона торкнулася великого прошарку населення.

Разом з тим Буданов зазначив, що росіянам обіцяють в армії високу зарплату, одноразові виплати за підписання контакту, та "виплати по загибелі або каліцтву і важких пораненнях". І це - на тлі спаду набору в армію.

Між тим Буданов заявив, що влітку наступного року РФ, як очікується, стикнеться з суттєвим недобором на військову службу, й перед Кремлем постане дилема - оголошувати мобілізацію чи зменшувати інтенсивність бойових дій у війні з Україною.