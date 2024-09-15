Повені у Чехії, Австрії та Польщі: УЗ попередила, які рейси скасовано
Через повені у Чехії, Австрії та Польщі низку рейсів поїздів було скасовано. У пасажирів є можливість отримати ваучери на безкоштовне поселення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Зокрема, скасовано рейс "Відень - Будапешт - Київ". В УЗ звернулись до пасажирів із квитками у Відні з проханням підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.
Тим часом рейс "Київ - Будапешт - Відень" прямуватиме до Будапешта.
Проте все добре із рейсами "Чоп - Відень - Чоп". Поїзди курсуватимуть від кінцевої станції до кінцевої.
Без змін та за графіком курсують потяги з/до Варшави, Хелма та Кошице.
Водночас в УЗ зазначили, що поїзди, рейс яких "Прага - Перемишль - Прага", поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі.
"Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки", - йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що працюють із європейським колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією.
Нагадаємо, зранку 15 вересня стало відомо, що через повені у Польщі та Чехії поїзди скасували як в самих країнах, так і ті потяги, рейс яких був до України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.