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Повені у Чехії, Австрії та Польщі: УЗ попередила, які рейси скасовано

Неділя 15 вересня 2024 20:40
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Повені у Чехії, Австрії та Польщі: УЗ попередила, які рейси скасовано Фото: експрес потяг "Львів - Варшава" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Через повені у Чехії, Австрії та Польщі низку рейсів поїздів було скасовано. У пасажирів є можливість отримати ваучери на безкоштовне поселення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зокрема, скасовано рейс "Відень - Будапешт - Київ". В УЗ звернулись до пасажирів із квитками у Відні з проханням підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.

Тим часом рейс "Київ - Будапешт - Відень" прямуватиме до Будапешта.

Проте все добре із рейсами "Чоп - Відень - Чоп". Поїзди курсуватимуть від кінцевої станції до кінцевої.

Без змін та за графіком курсують потяги з/до Варшави, Хелма та Кошице.

Водночас в УЗ зазначили, що поїзди, рейс яких "Прага - Перемишль - Прага", поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі.

"Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що працюють із європейським колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією.

Нагадаємо, зранку 15 вересня стало відомо, що через повені у Польщі та Чехії поїзди скасували як в самих країнах, так і ті потяги, рейс яких був до України.

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