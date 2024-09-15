Партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області (фото)

Партизани виявили командний пункт росіян у Донецькій області. Він розташований у селі Стародубівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

Як кажуть партизани, розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування в РФ, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ.

"Крім того, було зафіксовано регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр", - додають в "АТЕШ".

Зокрема, партизани видобули інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт.

"Агенти розвідали територію ангарів у Стародубівці Донецької області та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої у лісовій місцевості", - йдеться у повідомленні.

Не перший випадок

Раніше партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області, що в селі Євгенівка. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Зазначимо, що після таких наведень практично завжди йдуть удари по виявлених цілях. Наприклад, раніше на Донбасі ЗСУ знищили командний пункт Росії, були ліквідовані офіцери.

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