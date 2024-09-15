ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області (фото)

Україна, Неділя 15 вересня 2024 12:49
UA EN RU
Партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області (фото) Фото: партизани знайшли важливий командний пункт РФ у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили командний пункт росіян у Донецькій області. Він розташований у селі Стародубівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти розвідали територію ангарів у Стародубівці Донецької області та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої у лісовій місцевості", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, партизани видобули інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт.

"Крім того, було зафіксовано регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр", - додають в "АТЕШ".

Як кажуть партизани, розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування в РФ, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ.

Не перший випадок

Раніше партизани виявили командний пункт РФ у Донецькій області, що в селі Євгенівка. Вхід до нього для більшого маскування обладнаний через сарай.

Зазначимо, що після таких наведень практично завжди йдуть удари по виявлених цілях. Наприклад, раніше на Донбасі ЗСУ знищили командний пункт Росії, були ліквідовані офіцери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський
За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США