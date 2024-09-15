Попри забруднення Десни та Сейму, якість води у Києві в нормі, - Міндовкілля
Сьогодні забруднена вода по Десні дісталась Київської області. Однак навіть попри це, вода у місцях водозаборів в Києві та Броварах перебуває у межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
"15 вересня 2024 року на річці Десна в межах Київщини якість води у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває у межах норми. Ризики для здійснення водозабору відсутні. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено", - повідомили в міністерстві.
В Міндовкіллі пояснили, що забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води в Чернігівській області.
За даними Київводоканалу та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, у відібраних пробах питної води на ранок 15 вересня в контрольних точках централізованого водопостачання м.Києва перевищення не виявлено.
Нагадаємо, сьогодні забруднення річки Десна дісталося Київської області. Вдень пляма забруднення вже спостерігалась між селами Літки та Рожни.
Нагадаємо, що нещодавно під Києвом у Десні виявили отруйні речовини, які, як виявилось стікали з території Росії. Однак навіть попри це, в Міндовкіллі наголосили, що забруднення Сейму і Десни не вплине на якість води у Києві.
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