Знову замах? У Трампа заявили, що поряд із ним стріляли

У Флориді поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. Нині він у безпечному місці.

Повідомляється, що у неділю передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає", - заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Колишній президент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч. Поле було негайно закрито, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

"Двоє людей обмінялися пострілами за межами поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч. Ті, хто стріляв, цілилися один в одного, стрілянина не була спрямована на Трампа", - написав американський журналіст Джонатан Лемір.

Тим часом New York Post також пише, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Секретна служба США почала розслідування

Ентоні Гульєльмі, начальник відділу комунікацій Секретної служби США повідомив, що служба спільно з шерифом округу Палм-Біч розслідує інцидент за участю колишнього президента. Він зазначив, що Трамп у безпеці.

Дональд Трамп-молодший заявив, що стрільця затримали

Син Трампа в соцмережі Х повідомив, що того, хто стріляв біля гольф-клубу його батька, затримали. За його словами, у нього був автомат Калашникова.