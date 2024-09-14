СБУ показала, як проходив обмін полонених (відео)

Сьогодні пройшов черговий обмін полонених між Україною та Росією. Україна повернула відразу 103 захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - наголосили в СБУ.

В службі наголосили, що життя кожного українця - найвища цінність.

"Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця", - підсумували в СБУ.