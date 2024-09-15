Росіяни посилили атаки на Курахівському і Покровському напрямках, - Генштаб

З початку доби 14 вересня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Війська агресора продовжують спроби прориву оборони ЗСУ на кількох напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

По території України в суботу держава-терорист завдала 63 авіаудари, скинувши при цьому 83 КАБи. Крім того, загарбники задіяли для ударів 580 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 разів обстріляли позиції наших військ і населені пункти з використанням різних типів зброї.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше семидесяти окупантів, 21 бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, 42 БпЛА, пошкодили один автомобіль та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку противник упродовж дня 17 разів атакував позиції наших захисників. Підрозділи Сил оборони відбили 14 наступальних дій біля населених пунктів Колісниківка, Стельмахівка, Лозова і Синьківка. Ситуація напружена, тривають три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 19 разів атакували українських захисників у районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки і Тернів. На цей час продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали дві спроби загарбників просунутися біля Часового Яру й Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Дружби, Дачного, Неліпівки і Торецька. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

На Покровському напрямку ворог концентрує основні зусилля. Тут, впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 41 раз. Найбільшу активність проявляв у районі Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

Українські захисники вже відбили 36 атак, ще п’ять боєзіткнень тривають. Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили понад 330 військовослужбовців вбитими та пораненими. Одну артилерійську систему знищено та дві пошкоджено, знищено шість бойових броньованих машин і п’ять автомобілів, також знищено два БпЛА, три укриття та два склади з боєприпасами.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбивали 39 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Желаного Першого. Бій біля Катеринівки триває. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку 14 вересня агресор чотири рази штурмував передній край оборони в напрямку Водяного, Золотої Ниви та Вугледару. Українські воїни зупинили три ворожих атаки, ще одна атака в районі Вугледару триває.

На Оріхівському напрямку ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по населеним пунктам П’ятихатки та Лобкове.

На Придніпровському напрямку вісім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.