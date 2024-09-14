Українські морпіхи збили російський дрон з катера (відео)
Українські морпіхи показали роботу по російських дронах. Зокрема, збиття "Шахеда" з катера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Відео збиття катером Військово-Морських Сил ЗС України ворожого БПЛА "Shahed-136", - йдеться в дописі до кадрів.
Атака РФ по Україні
У ніч на 14 вересня Росія запустила по Україні 76 дронів, 72 з яких збила ППО. Зокрема, у Київській області тривога тривала всю ніч, є пошкодження у двох районах, а у Одеській області ППО працювала понад три години, також є пошкодження.
Крім того, в Сумській області Росія атакувала енергооб'єкт. Один працівник загинув, ще семеро було поранено. Зокрема, атакою було пошкоджено укриття.
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