Українські морпіхи збили російський дрон з катера (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

Атака РФ по Україні

У ніч на 14 вересня Росія запустила по Україні 76 дронів, 72 з яких збила ППО. Зокрема, у Київській області тривога тривала всю ніч, є пошкодження у двох районах, а у Одеській області ППО працювала понад три години, також є пошкодження.

Крім того, в Сумській області Росія атакувала енергооб'єкт. Один працівник загинув, ще семеро було поранено. Зокрема, атакою було пошкоджено укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.