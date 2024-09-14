ua en ru
Сб, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські морпіхи збили російський дрон з катера (відео)

Україна, Субота 14 вересня 2024 11:39
UA EN RU
Українські морпіхи збили російський дрон з катера (відео) Фото: українські морпіхи збили російський дрон з катера (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські морпіхи показали роботу по російських дронах. Зокрема, збиття "Шахеда" з катера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Відео збиття катером Військово-Морських Сил ЗС України ворожого БПЛА "Shahed-136", - йдеться в дописі до кадрів.

Атака РФ по Україні

У ніч на 14 вересня Росія запустила по Україні 76 дронів, 72 з яких збила ППО. Зокрема, у Київській області тривога тривала всю ніч, є пошкодження у двох районах, а у Одеській області ППО працювала понад три години, також є пошкодження.

Крім того, в Сумській області Росія атакувала енергооб'єкт. Один працівник загинув, ще семеро було поранено. Зокрема, атакою було пошкоджено укриття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО ВМС України Війна в Україні Дрони
NEWS
Росія вночі запустила по Україні 76 "Шахедів": скільки збила ППО
Росія вночі запустила по Україні 76 "Шахедів": скільки збила ППО
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США