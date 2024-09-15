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За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський

Україна, Неділя 15 вересня 2024 10:03
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За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів. Також окупанти запустили близько 30 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників", - розповів він.

Президент вважає, що Україні потрібна сильна підтримка партнерів у захисті від російського терору.

"ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну. І я дякую всім у світі, хто це розуміє. Дякую партнерам, хто нам допомагає й підтримує", - додав Зеленський.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч на 15 вересня атакували Україну ракетою та дронами. Зокрема, у Миколаївській області працювала ППО.

ППО збила ракету Х-59 і 10 з 14 дронів-камікадзе. При цьому в Харкові атакою РФ була пошкоджена будівля поліклініки і сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Дрони
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За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський
За тиждень РФ застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів, - Зеленський
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